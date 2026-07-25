OSSE kommer inte övervaka det svenska valet

Den europeiska säkerhetsorganisationen OSSE kommer inte att skicka observatörer till Sveriges val i höst, skriver TT.

Sverige bjuder in OSSE inför varje val och organisationen gör i sin tur en behovsanalys. De träffar då myndigheter, politiska partier och medier.

Efter ett besök under våren har OSSE kommit fram till att de inte behöver närvara. De menar att förtroendet för valsystemet i Sverige är högt och att Valmyndigheten kan genomföra det på ett opartiskt sätt.

Samtidigt kommer minst nio andra organisationer finnas på plats som valobservatörer.

– De svenska valen är öppna för vem som helst att observera. De har varit det tidigare och är det fortfarande, säger Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten, till TT.