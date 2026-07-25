OSSE kommer inte övervaka det svenska valet
Den europeiska säkerhetsorganisationen OSSE kommer inte att skicka observatörer till Sveriges val i höst, skriver TT.
Sverige bjuder in OSSE inför varje val och organisationen gör i sin tur en behovsanalys. De träffar då myndigheter, politiska partier och medier.
Efter ett besök under våren har OSSE kommit fram till att de inte behöver närvara. De menar att förtroendet för valsystemet i Sverige är högt och att Valmyndigheten kan genomföra det på ett opartiskt sätt.
Samtidigt kommer minst nio andra organisationer finnas på plats som valobservatörer.
– De svenska valen är öppna för vem som helst att observera. De har varit det tidigare och är det fortfarande, säger Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten, till TT.
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bakgrund
OSSE
Wikipedia (sv)
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, förkortat OSSE (uttalas bokstav för bokstav), eng. OSCE, är en internationell organisation som arbetar med "tidiga varningar, konflikthantering, riskhantering och återuppbyggnad" i Europa. Organisationen bildades 1975 och hette fram till 1995 Europeiska säkerhetskonferensen (ESK). ESK bildades under kalla kriget som ett forum för dialog mellan väst och öst. OSSE har särskilt varit aktiv i före detta Jugoslavien med övervakning av allmänna val och liknande. Sedan 1993 är OSSE genom FN-stadgans kapitel VIII en regional organisation inom FN. Det har sitt säte i Wien. OSSE har (2020) 57 deltagande stater: alla stater i Europa, de före detta sovjetrepublikerna i Kaukasien, Centralasien, Mongoliet samt USA och Kanada i Nordamerika. OSSE har över 3500 anställda, varav de flesta är sysselsatta i fält, och endast omkring 10 procent arbetar vid högkvarteret och andra kontor.
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