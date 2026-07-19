Ovädret flyttar sig söderut – varning för skyfall och åska
SMHI har utfärdat gula vädervarningar för skyfallsliknande regn i delar av södra Sverige. Städer som Båstad, Halmstad, Växjö, Kalmar omfattas av varningarna, liksom stora delar av Öland.
Det kraftiga regnovädret väntas dra i gång på söndag eftermiddag och fortsätta en bit in på måndagen. I varningsområdena väntas kraftiga skurar och uppemot 40 millimeter nederbörd. Även åska kan förekomma.
I vanlig ordning varnar SMHI för översvämningar i källare och på vägar. Samtidigt medför ovädret ökad risk för vattenplaning och dålig sikt. Den som ger sig ut i trafiken bör därför ta det försiktigt, avsätta extra tid och anpassa hastigheten, skriver SMHI.
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