Översvämmade källare och vägar till följd av skyfallen

Flera översvämmade källare blev resultatet av lördagskvällens skyfallsliknande regn och tillhörande orangea vädervarning i Östergötland. Norrköping och Valdemarsvik drabbades hårdast, skriver Corren och SVT Nyheter Öst i sina direktrapporter.

Många brunnar pallade inte heller för trycket, vilket ledde till flera översvämmade vägar. Bilder i lokalmedierna visar bilar som till hälften har försvunnit i stora vattenansamlingar.

Det värsta ovädret har nu dragit förbi Östergötland. På flera andra platser i Sydsverige gäller dock gula vädervarningar för skyfallsliknande regn på söndag och måndag.