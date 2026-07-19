Översvämmade källare och vägar till följd av skyfallen
Flera översvämmade källare blev resultatet av lördagskvällens skyfallsliknande regn och tillhörande orangea vädervarning i Östergötland. Norrköping och Valdemarsvik drabbades hårdast, skriver Corren och SVT Nyheter Öst i sina direktrapporter.
Många brunnar pallade inte heller för trycket, vilket ledde till flera översvämmade vägar. Bilder i lokalmedierna visar bilar som till hälften har försvunnit i stora vattenansamlingar.
Det värsta ovädret har nu dragit förbi Östergötland. På flera andra platser i Sydsverige gäller dock gula vädervarningar för skyfallsliknande regn på söndag och måndag.
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