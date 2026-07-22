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Gustaf och Mayurri. (Polisens förundersökning)
Styckmordet i Danderyd

Par mördade mannens mamma – nu tas fallet upp i hovrätten

Av Hannah Gustafsson
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I dag tas styckmordet som det gifta paret Gustaf Leijon Edlund, 29, och Mayurri Rakshit, 23, dömts för, upp i Svea hovrätt, rapporterar P3 Nyheter. De dömdes till livstids fängelse tidigare i maj efter att ha dödat mannens mamma i Danderyd förra året och flyttat hennes kropp.

Enligt Anna Björklund, mannens försvarare, finns det flera omständigheter som hon vill att hovrätten prövar.

– Man har inte kunnat fastställa dödsorsaken till exempel. En annan sak är att man inte har kunnat fastställa att någon av de skador som målsäganden hade har tillkommit medan hon levde. En tredje punkt är ju att de här två gärningspersonerna skyller på varandra. Det är sådant som vi tänker att hovrätten behöver titta särskilt på.

Förhandlingen väntas pågå i fyra dagar. Båda nekar till mordet, men erkänner delvis att de hanterat kvinnans kropp.

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Styckmordet i DanderydStockholmStockholms län