Passa på! Allt i Superpaketet – just nu 2 månader för bara 29 kr
Om sommaren är till för läsning är Superpaketet sommarens största bokhylla.
Bli medlem i Omni Mer och få flera svenska medier i ett och samma medlemskap – hela sommaren.
Missa inte! Just nu får du testa Superpaketet i 2 månader för bara 29 kronor.
Allt detta får du med Superpaketet:
- Omni Mer (inkl annonsfritt)
- SvD Digital standard
- SvD Näringsliv
- Aftonbladet Plus
- Sportbladet
- Podme
- Bonus! Extra fristående Omnikonto att dela med en vän – utan extra kostnad
Erbjudandet gäller bara till och med söndag 9 augusti 2026.
Efter 2 månader övergår ditt medlemskap automatiskt till ett ordinarie medlemskap utifrån dina val – från 269 kronor i månaden. Ingen bindningstid under erbjudandeperioden.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen