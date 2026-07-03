ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Påve Leo XIV. (Alessandra Tarantino /AP/TT / AP)
Trumps bråk med påven

Påven efterlyser en mer måttfull debatt i USA

Av Joel Malmén
Publicerad:

Leo XIV, den förste amerikanske påven, efterlyser en mer ”måttfull” debatt i hemlandet. Det säger han i ett videotal inför USA:s 250-årsfirande, skriver AFP.

I talet – där han inte nämner Donald Trump vid namn – uppmanar påven också amerikaner att sträva efter samförstånd och enighet, och understryker att invandringen format landet.

Trump har svingat vilt mot den katolske ledaren och kallat honom ”svag” och ”usel” i frågor om brottslighet och utrikespolitik. Påven har i sin tur sagt att han ”inte är rädd” för Trump.

Påven: Respektera varandras åsikter
AFP  · Ofta betalvägg
Har kritiserat Trumps hårda tag mot invandring
TT
Ska besöka den italienska ön Lampedusa – ses som en pik mot Trumps migrationspolitik (2 juli)
CNN
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Trumps bråk med påvenDonald TrumpPåve Leo XIV