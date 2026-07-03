Påven efterlyser en mer måttfull debatt i USA

Leo XIV, den förste amerikanske påven, efterlyser en mer ”måttfull” debatt i hemlandet. Det säger han i ett videotal inför USA:s 250-årsfirande, skriver AFP.

I talet – där han inte nämner Donald Trump vid namn – uppmanar påven också amerikaner att sträva efter samförstånd och enighet, och understryker att invandringen format landet.

Trump har svingat vilt mot den katolske ledaren och kallat honom ”svag” och ”usel” i frågor om brottslighet och utrikespolitik. Påven har i sin tur sagt att han ”inte är rädd” för Trump.