Påven efterlyser en mer måttfull debatt i USA
Leo XIV, den förste amerikanske påven, efterlyser en mer ”måttfull” debatt i hemlandet. Det säger han i ett videotal inför USA:s 250-årsfirande, skriver AFP.
I talet – där han inte nämner Donald Trump vid namn – uppmanar påven också amerikaner att sträva efter samförstånd och enighet, och understryker att invandringen format landet.
Trump har svingat vilt mot den katolske ledaren och kallat honom ”svag” och ”usel” i frågor om brottslighet och utrikespolitik. Påven har i sin tur sagt att han ”inte är rädd” för Trump.
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