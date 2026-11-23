Svenske Pelle Larsson gjorde sin bästa match för säsongen när Miami Heat besegrade Oklahoma City Thunder med 123–113 i nattens NBA. Larsson stod för 21 poäng på knappt 30 minuters speltid och blev lagets näst bäste poängplockare efter Bam Adebayo, som gjorde 24 poäng.

Båda lagen saknade sina största stjärnor. Miamis Giannis Antetokounmpo och Oklahomas Shai Gilgeous-Alexander, som utsågs till ligans mest värdefulle spelare förra säsongen, missade matchen på grund av skador.