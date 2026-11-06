Pressen att vara en perfekt mamma får många millennial-mammor att må psykiskt dåligt, skriver The Independent. Sociala medier svämmar över av råd om allt från sömn till mat och uppfostran. Samtidigt har kraven på att klara allt aldrig varit högre, enligt föräldracoachen Laura Guckian.

– Många mammor strävar efter att vara perfekta, men blir i stället utbrända och känner sig otillräckliga. I slutändan riskerar både deras psykiska och fysiska hälsa att ta stryk, säger hon till tidningen.

Guckian uppmanar mammor att släppa perfektionismen och sluta jämföra sig med andra. I stället bör de utgå från vad som fungerar för den egna familjen och prioritera sitt eget välmående.