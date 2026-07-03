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PFAS-föreningen i Kallinge, bild från 2023. (Johan Nilsson/TT)
PFAS-domarna

PFAS-drabbade i Kallinge får inget skadestånd

Av Helena Sällström
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PFAS-drabbade i Kallinge får inget skadestånd, meddelar Justitiekanslern (JK), som företräder staten i frågan.

Medlemmarna i PFAS-föreningen har krävt ersättning för personskador, samt brott mot mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen, skriver TT.

– Man blir matt, det är symboliska summor. Man väljer att ta en springnota, säger en boende till Ekot.

Det är andra gången som JK avslår de PFAS-drabbades begäran. För två år sedan beslutade man att 140 Kallingebor inte skulle få ersättning från Försvarsmakten eftersom preskriptionstiden hade passerats.

PFAS fanns i brandskum som regementet F17 använde vid övningar. Upptäckten av de höga halterna upptäcktes 2013.

SR sänder live på sin hemsida
Sveriges Radio
Föreningen har drivit skadeståndsfrågan i flera år: ”Har tagit tolv år av mitt liv”
TT
Föreningen har cirka 150 medlemmar och har begärt 200 000 kronor per person
Sveriges Television

Detta är PFAS


PFAS är kemikalier som skapats av människan och bryts ned väldigt långsamt. De kallas evighetskemikalier och ansamlas i naturen och i våra kroppar.

PFAS används till exempel i kylmedel, impregneringsmedel, brandskum, smink, förpackningar och även i växtskyddsmedel som används i jordbruket.

Enligt studier kan PFAS-ämnen påverka födelsevikten, kolesterolhalten i blodet och leverenzymer samt ge ett försämrat antikroppssvar efter vaccination.

Källa:  Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket

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