PFAS-drabbade i Kallinge får inget skadestånd
PFAS-drabbade i Kallinge får inget skadestånd, meddelar Justitiekanslern (JK), som företräder staten i frågan.
Medlemmarna i PFAS-föreningen har krävt ersättning för personskador, samt brott mot mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen, skriver TT.
– Man blir matt, det är symboliska summor. Man väljer att ta en springnota, säger en boende till Ekot.
Det är andra gången som JK avslår de PFAS-drabbades begäran. För två år sedan beslutade man att 140 Kallingebor inte skulle få ersättning från Försvarsmakten eftersom preskriptionstiden hade passerats.
PFAS fanns i brandskum som regementet F17 använde vid övningar. Upptäckten av de höga halterna upptäcktes 2013.
Detta är PFAS
PFAS är kemikalier som skapats av människan och bryts ned väldigt långsamt. De kallas evighetskemikalier och ansamlas i naturen och i våra kroppar.
PFAS används till exempel i kylmedel, impregneringsmedel, brandskum, smink, förpackningar och även i växtskyddsmedel som används i jordbruket.
Enligt studier kan PFAS-ämnen påverka födelsevikten, kolesterolhalten i blodet och leverenzymer samt ge ett försämrat antikroppssvar efter vaccination.
Källa: Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket