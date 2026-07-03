PFAS-drabbade i Kallinge får inget skadestånd, meddelar Justitiekanslern (JK), som företräder staten i frågan.

Medlemmarna i PFAS-föreningen har krävt ersättning för personskador, samt brott mot mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen, skriver TT.

– Man blir matt, det är symboliska summor. Man väljer att ta en springnota, säger en boende till Ekot.

Det är andra gången som JK avslår de PFAS-drabbades begäran. För två år sedan beslutade man att 140 Kallingebor inte skulle få ersättning från Försvarsmakten eftersom preskriptionstiden hade passerats.

PFAS fanns i brandskum som regementet F17 använde vid övningar. Upptäckten av de höga halterna upptäcktes 2013.