Pippi Långstrump återvänder i ny tv-serie

Pippi Långstrump är på väg tillbaka till tv-rutan i en ny animerad serie, rapporterar Variety.

Enligt tidningen är produktionen planerad att dra i gång i oktober.

– Astrid Lindgrens berättelser fortsätter att nå en växande publik världen över och hittar ständigt nya generationer av barn på olika marknader, plattformar och i olika format, säger Max Hallén, vd för Astrid Lindgren Aktiebolag, till Variety.

Bakom den nya serien står bland andra Heyday Films, Studiocanal och Astrid Lindgren Aktiebolag. Bolagen arbetar även med en ny långfilm om Pippi Långstrump, enligt TT.