Playstation slutar sälja fysiska spel 2028

Playstation slutar sälja fysiska spel från och med januari 2028, rapporterar Variety. Enligt speljätten grundar sig beslutet i att de allra flesta i dag väljer digitala versioner före de fysiska skivorna.

Men beslutet väcker också ilska hos vissa spelare, som menar att det både innebär slutet för andrahandsmarknaden och gör det svårare att bevara spelhistoria, skriver TT.