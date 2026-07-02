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Playstation 5-konsoler i butik 2023. Illustrationsbild. (Erik Verduzco / AP)
Nöje & kultur

Playstation slutar sälja fysiska spel 2028

Av Ebba Örn
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Playstation slutar sälja fysiska spel från och med januari 2028, rapporterar Variety. Enligt speljätten grundar sig beslutet i att de allra flesta i dag väljer digitala versioner före de fysiska skivorna.

Men beslutet väcker också ilska hos vissa spelare, som menar att det både innebär slutet för andrahandsmarknaden och gör det svårare att bevara spelhistoria, skriver TT.

Följer på nyheten om att nya GTA bara kommer gå att köpa digitalt
Variety
Playstation stängde nyligen den digitala butiken för PS3 och PS Vita i vissa regioner
TT
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