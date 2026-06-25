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Verner Boström. (Privat/TT)
Nöje & kultur

Poetens kvarlevor på labbet i 44 år – nu begravs han

Av Ebba Örn
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Poeten Verner Boström begravs i nästa vecka, 44 år efter att han brann inne i sitt hus vid sjön Haukijärvi, skriver TT. Hans kvarlevor hittades av en slump på ett laboratorium i Stockholm av författaren Peo Rask.

Rask driver ett förlag där han bland annat gett ut Boströms samlade dikter. I samband med researcharbetet upptäckte han att poetens benknotor fortfarande fanns bevarade på ett laboratorium i Stockholm, dit de skickats på analys efter branden.

– Jag tänkte: ”Verner ska hem till Norrbotten”, säger Rask.

Den 1 juli förs Boström till den sista vilan i Lappträsk kyrka.

– Jag tog tåget ner till Stockholm och hämtade benresterna, jag har rest med Verner, han fick vara med mig i mitt vardagsrum, sedan åkte vi vidare till begravningsbyrån i Haparanda, säger Peo Rask.

Verner Boström debuterade som poet som 69-åring och gav sedan ut 23 diktsamlingar innan han dog
TT
bakgrund
 
Verner Boström
Wikipedia (sv)
Lars Oskar Verner Boström, född 8 mars 1896 i Haukijärvi i Karl Gustav, död 8 december 1982 där, var en svensk diktare. Boström bodde hela sitt liv på sin avsides belägna hemgård fem kilometer från närmaste by Lappträsk. Hans originella dikter i minimalistisk stil med återkommande upprepningar gav han ut i tryck på egen bekostnad. Efter en nyutgivning av hans samlade verk 2006 blev dikterna kända och väckte intresse hos litteraturrecensenter. Verner Boström omkom 1982 då hans stuga eldhärjades. Han var bror till Helga Boström.
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