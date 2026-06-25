Poetens kvarlevor på labbet i 44 år – nu begravs han

Poeten Verner Boström begravs i nästa vecka, 44 år efter att han brann inne i sitt hus vid sjön Haukijärvi, skriver TT. Hans kvarlevor hittades av en slump på ett laboratorium i Stockholm av författaren Peo Rask.

Rask driver ett förlag där han bland annat gett ut Boströms samlade dikter. I samband med researcharbetet upptäckte han att poetens benknotor fortfarande fanns bevarade på ett laboratorium i Stockholm, dit de skickats på analys efter branden.

– Jag tänkte: ”Verner ska hem till Norrbotten”, säger Rask.

Den 1 juli förs Boström till den sista vilan i Lappträsk kyrka.

– Jag tog tåget ner till Stockholm och hämtade benresterna, jag har rest med Verner, han fick vara med mig i mitt vardagsrum, sedan åkte vi vidare till begravningsbyrån i Haparanda, säger Peo Rask.