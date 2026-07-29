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(Andreas Hillergren/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Pojke påkörd av Postnord-bil – kvinna anhållen

Av Louise Cassemar
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En kvinna har anhållits misstänkt för att ha kört på en pojke utanför Eskilstuna på tisdagskvällen, rapporterar P4 Sörmland. På onsdagen bekräftar Postnord att det är en av deras förare som nu misstänks för grov vårdslöshet i trafik, smitning från trafikolycka, samt vållande till kroppsskada.

Enligt Eskilstuna-Kuriren var pojken under tio år och han blev påkörd i närheten av en lekplats. Han fördes till sjukhus men skadeläget är fortfarande oklart.

Det finns inga uppgifter om pojkens skadeläge
Sveriges Radio
Polisen: ”Hon smet därifrån, sedan vet jag inte riktigt varför hon gjorde så”
www.ekuriren.se
Larmet inkom vid 19-tiden på tisdagskvällen
Sveriges Television
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