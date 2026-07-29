Pojke påkörd av Postnord-bil – kvinna anhållen

En kvinna har anhållits misstänkt för att ha kört på en pojke utanför Eskilstuna på tisdagskvällen, rapporterar P4 Sörmland. På onsdagen bekräftar Postnord att det är en av deras förare som nu misstänks för grov vårdslöshet i trafik, smitning från trafikolycka, samt vållande till kroppsskada.

Enligt Eskilstuna-Kuriren var pojken under tio år och han blev påkörd i närheten av en lekplats. Han fördes till sjukhus men skadeläget är fortfarande oklart.