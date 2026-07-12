ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Spelet går ut på att hitta olika Pokémon genom att gå runt där man befinner sig. (Ólafur Gestsson / Scanpix Denmark)
Mobilspelet Pokémon Go

”Pokémon Go” fyller tio – lockade hundratals i Sverige

Av Adam Lindh
Publicerad:

Mobilspelet ”Pokémon Go” fyller tio år, och jubileet firas med Pokémonträffar runt om i världen – även i Sverige. Under lördagen samlades hundratals personer i Kungsträdgården i Stockholm för att fånga ovanliga Pokémon, rapporterar Expressen.

Under söndagen lockade spelet även hundratals deltagare i alla åldrar till Västerås, rapporterar VLT.

– Vi vill i alla fall ha två hundringar. I går fick sonen en, så i dag hoppas vi få några till, säger en mamma till tidningen.

En ”hundring” är en Pokémon med maximala värden – det bästa möjliga utfallet i spelet.

”Alla vill vara här”
tv · Expressen
Mellan 400 och 500 personer samlades under lördagen
Vestmanlands Läns Tidning  · Ofta betalvägg
Annons
Överraska med blombud för sommarens alla firanden!
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen