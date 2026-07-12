”Pokémon Go” fyller tio – lockade hundratals i Sverige

Spelet går ut på att hitta olika Pokémon genom att gå runt där man befinner sig.

Mobilspelet ”Pokémon Go” fyller tio år, och jubileet firas med Pokémonträffar runt om i världen – även i Sverige. Under lördagen samlades hundratals personer i Kungsträdgården i Stockholm för att fånga ovanliga Pokémon, rapporterar Expressen.

Under söndagen lockade spelet även hundratals deltagare i alla åldrar till Västerås, rapporterar VLT.

– Vi vill i alla fall ha två hundringar. I går fick sonen en, så i dag hoppas vi få några till, säger en mamma till tidningen.

En ”hundring” är en Pokémon med maximala värden – det bästa möjliga utfallet i spelet.