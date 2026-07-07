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William Poromaa. (MIKKO STIG / BILDBYRÅN)
Längdskidsäsongen

Poromaa har brutit foten på rullskidor: ”Sjukt tungt”

Av Jacob Ruderstam
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Den svenske längdstjärnan William Poromaa har brutit foten. 25-åringen var med om en olycka under ett rullskidpass i Sundsvall och nu har uppladdningen inför den stundande säsongen fått sig en rejäl törn.

”Det känns sjukt tungt och är verkligen inte hur jag ville starta säsongen”, skriver han i ett uttalande.

Förra säsongen var skadefylld för Poromaa. Han fick bland annat uppladdningen inför OS störd av en överkroppsskada under Tour de ski. Längdskidåkaren inleder nu sin rehabilitering inför säsongen, där hemma-VM i Falun är höjdpunkten.

”Jag tänker komma tillbaka starkare än någonsin.”

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