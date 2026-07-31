Posener om åren på flykt: ”Var det värt det – absolut”

Joachim Posener var den misstänkte huvudmannen i Trustorhärvan. Bilden till höger är från Trustors bolagsstämma 1997.

I åratal gömde sig finansmannen Joachim Posener undan rättvisan efter att skandalerna kring bolaget Trustor briserat. I en ny Netflixdokumentär berättar Posener för första gången om åren på flykt och sin inblandning i en av Sveriges största finansskandaler, skriver DN.

Dokumentären ”Trustorhärvan” är gjord av Karin af Klintberg. Efter tolv års försök lyckades hon få tag på Posener. För henne avslöjar den nu 62-årige Posener att han flydde till Sydamerika 1997 och gömde sig i en av Rio de Janeiros favelor. För att kunna leva under jord ändrade han sitt utseende totalt.

Posener påstår att han levde på fem miljoner kronor under de första åren. Därefter har han arbetat som rådgivare och konsult.

– Om jag inte hade gjort Trustoraffären skulle jag inte vara gift med kvinnan jag är gift med, inte ha det barn jag har i dag. Var det värt att inte sitta i fängelse i tio år till? Absolut.