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Joachim Posener var den misstänkte huvudmannen i Trustorhärvan. Bilden till höger är från Trustors bolagsstämma 1997. (TT)
Trustorhärvan

Posener om åren på flykt: ”Var det värt det – absolut”

Av Alice Hermansson
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I åratal gömde sig finansmannen Joachim Posener undan rättvisan efter att skandalerna kring bolaget Trustor briserat. I en ny Netflixdokumentär berättar Posener för första gången om åren på flykt och sin inblandning i en av Sveriges största finansskandaler, skriver DN.

Dokumentären ”Trustorhärvan” är gjord av Karin af Klintberg. Efter tolv års försök lyckades hon få tag på Posener. För henne avslöjar den nu 62-årige Posener att han flydde till Sydamerika 1997 och gömde sig i en av Rio de Janeiros favelor. För att kunna leva under jord ändrade han sitt utseende totalt.

Posener påstår att han levde på fem miljoner kronor under de första åren. Därefter har han arbetat som rådgivare och konsult.

– Om jag inte hade gjort Trustoraffären skulle jag inte vara gift med kvinnan jag är gift med, inte ha det barn jag har i dag. Var det värt att inte sitta i fängelse i tio år till? Absolut.

Se trailern
Posener menar att det aldrig handlade om pengar: ”Ville ha adrenalinet”
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Dokumentären har premiär på Netflix 5 oktober (juni)
Expressen
”Gick betydligt snabbare att genomföra Trustoraffären än att få huvudpersonerna att ställa upp i filmen” (juni)
Aftonbladet
 
Joachim Posener
Wikipedia (sv)
Joachim Ralph Posener, född 17 januari 1964 på Lidingö i Stockholms län, är en svensk finansman och ekonomisk brottsling, mest känd för sin roll i Trustorhärvan.
 
Trustorhärvan
Wikipedia (sv)
Trustor AB var ett svenskt investmentbolag som blev känt genom den så kallade Trustorhärvan sommaren 1997. Trustor köptes upp av en grupp ledd av den brittiske adelsmannen Jonathan Guinness (Lord Moyne). Affären och den efterföljande hanteringen av bolaget kom att granskas rättsligt som ett fall av företagsplundring. Flera rättegångar hölls under 1990- och 2000-talet, men endast en av de inblandade, Thomas Jisander, dömdes för brott.
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