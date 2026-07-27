Primärvalen 2028 väcker ilska på vänsterkanten

Demokraternas progressiva falang är kritisk till partiets primärvalskalender inför presidentvalet 2028, rapporterar Axios.

Vid ett möte i fredags beslutade Demokraternas nationella partistyrelse (DNC) att primärvalen ska inledas i South Carolina – samma delstat där vänsterprofilen Bernie Sanders led stora nederlag 2016 och 2020.

Beslutet kommer samtidigt som flera progressiva kandidater gått starkt i primärvalen inför mellanårsvalet, vilket har fördjupat den interna striden om partiets framtida inriktning.

Kritiker menar att valet av South Carolina är ett försök att gynna en mer mittenorienterad presidentkandidat. Delstaten valdes före Nevada, där Sanders vann 2020.

Enligt tidningen Puck oroade sig DNC-ledamöter för att Nevada som första delstat skulle kunna ge en ny socialistisk kandidat ett tidigt momentum.