Prime storsatsar på Guillous Hamilton: ”Mer relevant”
Den svenske spionen Carl Hamilton kommer att göra comeback, både i nya biofilmer och som tv-serie. Variety rapporterar att Amazons streamingtjänst Prime har stora planer för Jan Guillous romanfigur.
Syftet är nu att på bred front lansera den svenske agenten för en internationell publik.
– Mitt i globala maktförskjutningar och växande kaos så känns Jan Guillous Hamilton mer angelägen och relevant än någonsin tidigare, säger producenten Patrick Nebout till branschtidningen.
Det är ännu inte känt vilken skådespelare som ska ta sig an rollen.
bakgrund
Carl Hamilton (litterär figur)
Wikipedia (sv)
Carl Hamilton är en fiktiv gestalt skapad av Jan Guillou. Han är svensk underrättelseofficer med specialistutbildning hos Navy Seals, CIA och FBI. Han förekommer som huvudpersonen i de tio böckerna i den ursprungliga Hamilton-serien som gavs ut mellan 1986 och 1995. Han återkommer som stor roll i romanerna Madame Terror (2006) och Men inte om det gäller din dotter (2008). I ung version förekommer han som hastigast även i senare delar av Guillous romanserie Det stora århundradet. Hamilton-böckerna är av författaren avsedda som samtidskrönikor och är skrivna som nyckelromaner. Utöver den litterära figuren har Hamilton även gestaltats av flera olika skådespelare i film och tv.
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