Den svenske spionen Carl Hamilton kommer att göra comeback, både i nya biofilmer och som tv-serie. Variety rapporterar att Amazons streamingtjänst Prime har stora planer för Jan Guillous romanfigur.

Syftet är nu att på bred front lansera den svenske agenten för en internationell publik.

– Mitt i globala maktförskjutningar och växande kaos så känns Jan Guillous Hamilton mer angelägen och relevant än någonsin tidigare, säger producenten Patrick Nebout till branschtidningen.

Det är ännu inte känt vilken skådespelare som ska ta sig an rollen.