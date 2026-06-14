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Titti Nylander 2006. (Anders Wiklund /TT)
Nöje & kultur

Prisbelönade journalisten Titti Nylander är död

Av Ebba Örn
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Den flerfaldigt prisbelönade journalisten Titti Nylander är död. Det uppger hennes dotter Nike Nylander, programledare på Aktuellt, för DN.

Titti Nylander jobbade länge som Mellanösternkorrespondent på Sveriges Radio, och har även varit stationerad i Rom, Bryssel, London och New York. Utrikesjournalistiken var hennes passion och livsnerv, skriver dottern Nike Nylander till DN:

”Men framför allt var hon en oändligt kärleksfull mamma, mormor och farmor.”

Titti Nylander blev 84 år.

Tilldelades Stora Journalistpriset 1990
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Nike Nylander: ”Vi i familjen är så stolta över allt hon hann med under sina år runtom i världen”
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Hon har också varit utrikeskommentator för Sveriges Radio
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