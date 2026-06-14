Den flerfaldigt prisbelönade journalisten Titti Nylander är död. Det uppger hennes dotter Nike Nylander, programledare på Aktuellt, för DN.

Titti Nylander jobbade länge som Mellanösternkorrespondent på Sveriges Radio, och har även varit stationerad i Rom, Bryssel, London och New York. Utrikesjournalistiken var hennes passion och livsnerv, skriver dottern Nike Nylander till DN:

”Men framför allt var hon en oändligt kärleksfull mamma, mormor och farmor.”

Titti Nylander blev 84 år.