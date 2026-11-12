Det kan komma upp till en meter snö under det kommande dygnets snöoväder i Skellefteå med omnejd – ännu mer än SMHI befarat, rapporterar P4 Västerbotten.

Detta på grund av fenomenet snökanon, som uppstår när kall luft tar upp fukt från öppet vatten och fäller det som snö över land.

– Det är väldigt allvarligt och också ovanligt. I hela Sverige har vi haft en eller två röda snöfallsvarningar tidigare, och aldrig någonsin i november, säger SMHI:s meteorolog Emma Härenstam.

Hon uppmanar trafikanter att inte ge sig ut på vägarna om de inte måste.