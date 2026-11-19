En demonstration till förmån för de nedläggningshotade museerna Medelhavsmuseet och Östasiatiska hålls under torsdagen i Stockholm.

Aktivistgruppen Rädda Medelhasvsmuseet demonstrerade på torsdagen på Drottninggatan i Stockholm mot planerna på att lägga ner Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet, rapporterar TT.

Museerna har meddelat att de inte klarar av att driva verksamheten vidare när staten höjer hyrorna kraftigt. Nästa år får de en hyreshöjning på 57 procent.

– Det är ett exempel på den kulturskymning som råder, säger demonstranten Henrik Scheutz.