Protester mot ”kulturskymning” när museer läggs ner
Aktivistgruppen Rädda Medelhasvsmuseet demonstrerade på torsdagen på Drottninggatan i Stockholm mot planerna på att lägga ner Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet, rapporterar TT.
Museerna har meddelat att de inte klarar av att driva verksamheten vidare när staten höjer hyrorna kraftigt. Nästa år får de en hyreshöjning på 57 procent.
– Det är ett exempel på den kulturskymning som råder, säger demonstranten Henrik Scheutz.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen