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Prova Omni Mer – få Storytel på köpet hela sommaren

Nyheter som hjälper dig att förstå världen. Böcker som ger nya perspektiv.

Missa inte! I sommar får du två månader med Omni Mer för bara 9 kronor – och Storytel på köpet.

Erbjudande: Omni Mer + Storytel

Som medlem i Omni Mer får du fördjupning på svenska och utvalda internationella perspektiv – varje dag. Dessutom får du nu också tillgång till Storytels stora bibliotek av ljudböcker och e-böcker – med miljontals titlar.

Vill du ta med böckerna in i hösten? Du får behålla Storytel i ditt Omni Mer-medlemskap för bara 20 kronor extra per månad. Efter erbjudandeperioden övergår prenumerationen automatiskt till ett paket med båda tjänsterna för bara 149 kronor i månaden.

Ett riktigt prisvärt paket för dig som gillar att fördjupa dig, lära dig något nytt eller bara koppla av.

Erbjudande: Omni Mer + Storytel

Glad sommar!

/Team Omni

Erbjudandet gäller ett rabatterat paket med Omni Mer Bas (ord. pris 129 kr/mån) och Storytel Flex (ord. pris 99 kr/mån).

I Storytel Flex ingår 20 timmars fri lyssning på ljudböcker per månad. Spara upp till 100 outnyttjade timmar.

Efter två månader för 9 kr kostar paketet 149 kr/mån för båda tjänsterna. Spara 119 kr/mån.

Ingen bindningstid.

Av Omni
Publicerad:
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