På Instagram uttrycker Hollywood-stjärnan Florence Pugh sin djupa frustration över kommentarer om hennes kropp på sociala medier.

”Jag vaknade härommorgonen och rätt många av er diskuterade mitt ansikte och min kropp på ett besvärande sätt,” skriver hon i inlägget som föranletts av att många användare jämfört nya och gamla bilder på skådespelaren.

Pugh berättar om hur hon tidigare kallats tjock, vägrat acceptera den sortens kritik men att hon nu börjat träna. Hon understryker att hon varken plastikopererat sig i ansiktet eller använt Ozempic.