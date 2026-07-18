Räddningstjänsten kämpar – larm om översvämningar

Räddningstjänsten har behövt åka ut till över 15 adresser i Norrköping efter lördagens skyfall, skriver Norrköpings Tidningar. Räddningstjänsten har tidvis haft svårt att hinna med alla larm.

– Vi har inte möjlighet att hjälpa alla drabbade omedelbart, säger vakthavande befäl Lennart Ågren.

Det väntas regna och åska som värst från och med 17-tiden och redan på eftermiddagen har det kommit rapporter om översvämningar i källare och vattensamlingar på bilvägar.

SMHI har utfärdat orange varning i delar av Östergötland, och gul varning på andra håll i södra Sverige.