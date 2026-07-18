Räddningstjänsten kämpar – larm om översvämningar
Räddningstjänsten har behövt åka ut till över 15 adresser i Norrköping efter lördagens skyfall, skriver Norrköpings Tidningar. Räddningstjänsten har tidvis haft svårt att hinna med alla larm.
– Vi har inte möjlighet att hjälpa alla drabbade omedelbart, säger vakthavande befäl Lennart Ågren.
Det väntas regna och åska som värst från och med 17-tiden och redan på eftermiddagen har det kommit rapporter om översvämningar i källare och vattensamlingar på bilvägar.
SMHI har utfärdat orange varning i delar av Östergötland, och gul varning på andra håll i södra Sverige.
SMHI:s tips inför skyfallsvarningen
- Fastigheter kan skadas av översvämningar. Skydda din fastighet och flytta på föremål som riskerar att skadas av vatten.
- Rensa hängrännor, dagvattenbrunnar och andra vattenvägar så att vattnet kan rinna bort obehindrat.
- Det kan vara svårt att ta sig fram i trafiken på grund av omfattande översvämningar på vägar. Kör inte genom vattensamlingarna.
- Restider kan bli längre då det kan vara dålig sikt och risk för vattenplaning. Avsätt längre tid för din resa och anpassa hastigheten.
- Det finns risk för förseningar eller inställda avgångar i kollektivtrafiken.
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