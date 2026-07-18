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Arkivbild från 2014. (Johan Nilsson / TT)
Sommarvädret

Räddningstjänsten kämpar – larm om översvämningar

Av Patrik Dahlin
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Räddningstjänsten har behövt åka ut till över 15 adresser i Norrköping efter lördagens skyfall, skriver Norrköpings Tidningar. Räddningstjänsten har tidvis haft svårt att hinna med alla larm.

– Vi har inte möjlighet att hjälpa alla drabbade omedelbart, säger vakthavande befäl Lennart Ågren.

Det väntas regna och åska som värst från och med 17-tiden och redan på eftermiddagen har det kommit rapporter om översvämningar i källare och vattensamlingar på bilvägar.

SMHI har utfärdat orange varning i delar av Östergötland, och gul varning på andra håll i södra Sverige.

SMHI:s tips inför skyfallsvarningen

  • Fastigheter kan skadas av översvämningar. Skydda din fastighet och flytta på föremål som riskerar att skadas av vatten.
  • Rensa hängrännor, dagvattenbrunnar och andra vattenvägar så att vattnet kan rinna bort obehindrat.
  • Det kan vara svårt att ta sig fram i trafiken på grund av omfattande översvämningar på vägar. Kör inte genom vattensamlingarna.
  • Restider kan bli längre då det kan vara dålig sikt och risk för vattenplaning. Avsätt längre tid för din resa och anpassa hastigheten.
  • Det finns risk för förseningar eller inställda avgångar i kollektivtrafiken.
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