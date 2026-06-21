Råttor och möss allt mer resistenta mot råttgift

En råttunge som fångats i Rörsjöparken i Malmö.

Råttor och möss kan vara på väg att utveckla en resistens mot råttgift, rapporterar TT. Forskare vid universitetet Rutgers i USA har hittat en mutation kopplad till resistens hos 84 procent av de studerade mössen och 35 procent av råttorna.

– Resistensen verkar vara mycket mer utbredd bland husmössen än de flesta människor tror, säger forskaren Jin-Jia Yu i ett pressmeddelande.

Att mössen tycks anpassa sig snabbare kan bero på att de är mer nyfikna och benägna att prova okänd föda – däribland giftbeten.