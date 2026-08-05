Reklam för mumiefilm stoppas från Londons tunnelbana

Affischer för filmen ”Lee Cronin’s The Mummy” som nyligen haft premiär på HBO får inte hängas upp i Londons tunnelbana eftersom bilden kan uppfattas vara på ett riktigt dött barn, skriver BBC.

Advertising Standards Authority (ASA) har tagit emot ett 30-tal klagomål på att reklamen är stötande både för vuxna och barn.

”Eftersom figuren hade tydligt igenkännbara mänskliga drag bedömde vi att tittarna sannolikt skulle uppfatta den som en realistisk avbildning av ett dött barn”, skriver myndigheten i beslutet.

Warner Bros menar att reklamen inte är utformad för att skrämma människor.