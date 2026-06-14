Rogen om relationen till Franco: ”Inte pratat på år”

Skådespelaren Seth Rogen talar ut om den brustna relationen med James Franco i en intervju med The New York Times. Han säger att de två inte har haft kontakt på flera år.

Under årtionden var skådespelarna ett av Hollywoods mest omtyckta radarpar, både framför och bakom kameran. Men efter att flera kvinnor anklagat Franco för sexuella övergrepp avslutade Rogen allt samarbete med honom.

Han står fast vid det beslutet, men beskriver situationen som komplicerad.

– Ingenting har förändrats sedan förra gången jag pratade om det här. Jag har inte arbetat med honom på väldigt länge och har inga planer på att göra det, säger Rogen.