Presidentens team • Omni förklarar
Rockaden bland Trumps närmsta – efter fiaskot i valet
Demokraternas framgångar i mellanårsvalet skapar panik bland Donald Trumps högst uppsatta medarbetare.
Stabschefen Susie Wiles har redan fått sparken. Hon lär följas av fler. Någon tippas smita iväg frivilligt. Andra väntas bita sig fast, oavsett hur högt priset blir.
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