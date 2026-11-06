En sammanbiten Donald Trump. Presidenten måste bestämma sig: Vem eller vilka ska få skulden för fiaskot i mellanårsvalet?

Demokraternas framgångar i mellanårsvalet skapar panik bland Donald Trumps högst uppsatta medarbetare.

Stabschefen Susie Wiles har redan fått sparken. Hon lär följas av fler. Någon tippas smita iväg frivilligt. Andra väntas bita sig fast, oavsett hur högt priset blir.