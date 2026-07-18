Ryggskada förstör – Sagnia missar resten av säsongen

Khaddi Sagnia under inomhus-VM i mars, där hon slutade fyra.

Längdhopparen Khaddi Sagnia har åkt på ett milt diskbråck i ryggen som innebär att hon missar resten av friidrottssäsongen.

– Det är otroligt tråkigt, just på grund av den formen jag var i under inomhussäsongen, säger Sagnia i ett pressmeddelande.

Problemen uppstod i maj och bedömningen var först att det rörde sig om ett ryggskott. Men problemen gav aldrig med sig. Bakslagen avlöste varandra.

– Det hade nästan varit skönare att få ett tydligt besked direkt om det skulle bli tävling eller inte. Ovissheten har varit det svåraste, säger hon.