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Khaddi Sagnia under inomhus-VM i mars, där hon slutade fyra. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
Friidrottssäsongen

Ryggskada förstör – Sagnia missar resten av säsongen

Av Marcus Lindén
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Längdhopparen Khaddi Sagnia har åkt på ett milt diskbråck i ryggen som innebär att hon missar resten av friidrottssäsongen.

– Det är otroligt tråkigt, just på grund av den formen jag var i under inomhussäsongen, säger Sagnia i ett pressmeddelande.

Problemen uppstod i maj och bedömningen var först att det rörde sig om ett ryggskott. Men problemen gav aldrig med sig. Bakslagen avlöste varandra.

– Det hade nästan varit skönare att få ett tydligt besked direkt om det skulle bli tävling eller inte. Ovissheten har varit det svåraste, säger hon.

Nu ligger allt fokus på att bli helt återställd
via.tt.se
Sagnia slutade fyra på inomhus-VM i Polen tidigare i år
TT
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FriidrottssäsongenKhaddi SagniaFriidrottLängdhopp