Slutspelet • Omni förklarar
Så blev Haaland VM:s mest folkkära fenomen
Han sover med fotbollar, tejpar munnen om nätterna och samlar på Birkinväskor. Erling Haaland sköter sina omåttligt populära sociala medier-konton samtidigt som han skjuter Norge till lagets första kvartsfinal någonsin.
Resultatet är en av mästerskapets mest omtalade personligheter.
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen