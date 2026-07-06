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Så blev Haaland VM:s mest folkkära fenomen

(Snapchat / AP)

Han sover med fotbollar, tejpar munnen om nätterna och samlar på Birkinväskor. Erling Haaland sköter sina omåttligt populära sociala medier-konton samtidigt som han skjuter Norge till lagets första kvartsfinal någonsin.

Resultatet är en av mästerskapets mest omtalade personligheter.

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