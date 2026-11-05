Nöje & kultur • Omni förklarar
Så lurades danske komikern Rasmus in i en verklig Truman Show
Komikern Rasmus Wallbridge trodde att hans gamla långfilmsdrömmar äntligen skulle bli verklighet. Men allt var på låtsas.
Under fyra månaders tid ljög 149 personer honom rakt upp i ansiktet.
Det här är historien om danska Truman Show.
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