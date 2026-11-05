Den danska komikern Rasmus Wallbridge trodde att han hade fått ett filmkontrakt – men i själva verket var allt en del av ett underhållningsprogram.

Komikern Rasmus Wallbridge trodde att hans gamla långfilmsdrömmar äntligen skulle bli verklighet. Men allt var på låtsas.

Under fyra månaders tid ljög 149 personer honom rakt upp i ansiktet.

Det här är historien om danska Truman Show.