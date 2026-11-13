COP31 • Omni förklarar
Så väl rustade är världens städer för klimatets extremer
För fjärde året i rad faller Sverige i den globala klimatrankning som presenteras under COP31 i Antalya. Men rankningen mäter bara ena halvan av klimatkrisen, hur mycket länder gör för att minska utsläppen.
Den andra halvan handlar om vad länder och städer faktiskt gör för att stå emot hettan och skyfallen, och där är klyftorna enorma.
Här är vad som skiljer de rustade från de utsatta.
Fortsätt läsa – testa gratis i 1 månad
Få tillgång till hela artikeln och allt vårt bästa material i Omni Mer.
- Läs utan annonser
- Dela med en vän
- Avsluta när du vill
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen