Vattnet täcker gatorna i McCaysville i den amerikanska delstaten Georgia efter kraftiga regn natten till den 5 november, några dagar före klimattoppmötet COP31.

För fjärde året i rad faller Sverige i den globala klimatrankning som presenteras under COP31 i Antalya. Men rankningen mäter bara ena halvan av klimatkrisen, hur mycket länder gör för att minska utsläppen.

Den andra halvan handlar om vad länder och städer faktiskt gör för att stå emot hettan och skyfallen, och där är klyftorna enorma.

Här är vad som skiljer de rustade från de utsatta.