SBB är återigen börsens mest blankade aktie

Fastighetsbolaget SBB är återigen det mest blankade bolaget på Stockholmsbörsen, skriver DI. Under den senaste månaden har andelen blankningar ökat med 1,7 procentenheter och 16,5 procent av aktierna är nu blankade.

SBB går därmed om vitvarujätten Electrolux som tidigare var den mest blankade aktien.

Blankning är ett sätt att tjäna pengar när en aktie faller. Rent praktiskt innebär det att en investerare lånar en aktie och sedan säljer den. Förhoppningen är att kursen ska falla och att investeraren ska kunna köpa tillbaka aktien senare till ett lägre pris för att sedan återlämna de lånade aktierna. Mellanskillnaden blir en vinst.