Det misstänkta mordvapnet låg i en väska som hittades av polisen kort efter dådet. Bilden är tagen från polisens förundersökning.

21-årige Sebastian Raducanu döms till livstids fängelse efter mordet i Tolered i Göteborg förra året, skriver GP.

Det var i september förra året som en 35-årig man, som beskrivs som en av topparna i det kriminella nätverket Södra Biskop, sköts med elva skott på nära håll. Åtta av dem träffade i huvudet.

Raducanu ska ha använt ett automatvapen, som senare hittades i en skogsdunge.

Enligt utredningen var 21-åringen vid händelsen helt okänd både för polisen och inom den svenska organiserade brottligheten. Han beskrivs som en ren utförare.

Under rättegången har han vägrat svara på alla frågor utom en: hur lång han är.

Ytterligare tre personer dömds för medhjälp till mordet.