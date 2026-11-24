På anstalten i Vä är det bland annat dubbelbeläggning.

Kriminalvården kan tvingas betala tillbaka över en miljard kronor som den fått i extra tillskott från regeringen, skriver Sekotidningen och Arbetet.

Återbetalningen sker samtidigt som krisen uppges vara stor på svenska fängelser och häkten. Överfulla anstalter och personalbrist uppges bara vara två problem – omständigheter som lett till att intagna får mindre tid till arbete, studier och andra aktiviteter och till att larmen om exempelvis sexuella övergrepp ökat.

Fackförbundet Sekos ordförande, Christer Hallqvist, är upprörd.

– Vi får pengar, men kan inte leverera, säger han i en kommentar.

På ett ställe tycks Kriminalvården dock satsa, enligt honom, huvudkontoret.

Kriminalvården har inte svarat på kritiken i Sekotidningen.