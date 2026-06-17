Seriemördare döms till livstids fängelse i USA

Anhöriga till Rex Heuermanns offer i rätten under onsdagen

Rex Heuermann, som dödat åtta kvinnor i New York, döms till livstids fängelse. Det rapporterar AP.

Flera anhöriga till Heuermanns offer var med under rättegången. Amanda Funderburg minns hur Heuermann ringde henne efter att hennes syster Melissa Barthelemy försvunnit när hon var 15 år gammal.

I rätten uppmanar hon Heuermann att titta på henne.

– Jag hoppas att du lider, säger hon.

Heuermann har erkänt mordet på åtta kvinnor. Enligt sin egen utsago ströp han kvinnorna och styckade vissa av deras kroppar.

De flesta av kvinnorna försvann mellan 1993 och 2010, och deras kvarlevor hittades vid Gilgo Beach på Long Island. Heuermann greps 2023.