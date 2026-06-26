Sex skäl att bli medlem i Omni Mer – prova hela sommaren
Med Omni Mer får du en ännu bättre nyhetsupplevelse – med fler perspektiv, dagliga fördjupningar och öppnade betalväggar till internationell kvalitetsjournalistik.
Samtidigt hjälper du till att finansiera oberoende och faktabaserad journalistik i en tid när allt fler har svårt att veta vad som faktiskt stämmer.
Läs de sex skälen att bli medlem – eller hoppa direkt på erbjudandet och testa Omni Mer för bara 9 kr i två månader. Just nu får du Storytels ljudböcker på köpet!
1. Förstå vad som faktiskt händer
Med Omni Mer får du dagliga förklaringar och fördjupningar som hjälper dig att förstå nyheterna bortom rubrikerna.
2. Få fler perspektiv – och gemensamma fakta
Omni hjälper dig att orientera dig mellan perspektiv och samtidigt hålla fast vid det viktigaste: vad som faktiskt är sant och bekräftat.
3. Läs världens bästa journalistik
Få utvald läsning från The New York Times, The Washington Post, The Economist med flera – direkt i appen.
4. Fördjupa dig vidare
Som medlem får du tillgång till öppnade betalväggar hos många av de internationella källor vi länkar till.
5. Stötta oberoende journalistik
Nyhetsjournalistik finansierar inte sig själv. Som medlem hjälper du till att göra Omnis nyhetsbevakning möjlig.
6. Stötta journalistiken – inte bara algoritmerna
När allt mer av annonsintäkterna går till globala techplattformar blir oberoende journalistik svårare att finansiera. Som medlem hjälper du till att hålla den stark.
Hoppas vi gjorde dig övertygad. Om inte – testa ändå Omni Mer i sommar. Vi hoppas att vi kan övertyga dig då.
/Team Omni
Erbjudandet gäller ett rabatterat paket med Omni Mer Bas (ord. pris 129 kr/mån) och Storytel Flex (ord. pris 99 kr/mån).
I Storytel Flex ingår 20 timmars fri lyssning på ljudböcker per månad. Spara upp till 100 outnyttjade timmar.
Efter två månader för 9 kr kostar paketet 149 kr/mån för båda tjänsterna. Spara 119 kr/mån.
Ingen bindningstid.