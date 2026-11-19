Medan övriga experter har hoppat av ”Gift vid första ögonkastet XL” väljer sexologen Leigh Norén att tacka ja till nästa säsong.

På Instagram skriver Norén att hon först ville försäkra sig om att SVT delade hennes bild av programmets framtid. De är överens om att tittarna ska få en tydligare inblick i expertnas arbete, uppger hon.

Det har stormat rejält kring realityserien under hösten. Psykologerna Tobias Sahlin och Anna Bennich har valt att inte fortsätta medverka i programmet.