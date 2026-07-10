Sista chansen: Omni Mer + Storytel för bara 9 kronor
Fixa sommarens läsning och lyssning.
Sista chansen i helgen: Få två månader med Omni Mer + Storytel för bara 9 kr.
- Fördjupande nyheter från Omni Mer.
- Ljudböcker och e-böcker från Storytel.
Perfekt för stranden, resan, stugan eller lata sommardagar hemma.
Läs och lyssna hela sommaren för bara 9 kronor – spara 447 kronor!
Efter erbjudandet fortsätter paketet för 149 kronor i månaden — fortfarande 79 kr billigare per månad än ordinarie pris för tjänsterna separat. Ingen bindningstid.
Tidsbegränsat erbjudande: Gäller bara till och med söndag 12 juli.
Erbjudandet gäller Omni Mer Bas och Storytel Flex i två månader (ordinarie pris 129 kronor, respektive 99 kronor i månaden).
I Storytel Flex ingår 20 timmars fri lyssning per månad. Spara upp till 100 outnyttjade timmar.
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