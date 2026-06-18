Sjöpung från Antarktis kan hjälpa till att bota cancer

En liten varelse som lever i de kalla vattnen runt Antarktis kan på sikt komma att hjälpa till att bota hudcancer, skriver Discover Magazine. Det handlar om en sjöpung som bär på bakterien Candidatus Synoicihabitans palmerolidicus, som i sin tur kan bilda ett ämne som dödar hudcancerceller utan att skada andra celler.

Bill Baker, professor i kemi vid University of Southern Florida, säger att just Antarktis är särskilt intressant när det gäller att hitta organismer som kan ha medicinska egenskaper, eftersom kontinenten är så isolerad.

– Som ett resultat av det har arter där haft tid att utvecklas självständigt, vilket lett till mycket specialiserade organismer, säger han.