Sjöpung från Antarktis kan hjälpa till att bota cancer
En liten varelse som lever i de kalla vattnen runt Antarktis kan på sikt komma att hjälpa till att bota hudcancer, skriver Discover Magazine. Det handlar om en sjöpung som bär på bakterien Candidatus Synoicihabitans palmerolidicus, som i sin tur kan bilda ett ämne som dödar hudcancerceller utan att skada andra celler.
Bill Baker, professor i kemi vid University of Southern Florida, säger att just Antarktis är särskilt intressant när det gäller att hitta organismer som kan ha medicinska egenskaper, eftersom kontinenten är så isolerad.
– Som ett resultat av det har arter där haft tid att utvecklas självständigt, vilket lett till mycket specialiserade organismer, säger han.
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