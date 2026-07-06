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Sverigesupportrar tittar på matchen mot Japan på nattklubben Trädgården i Stockholm. (Pär Bäckström/TT / TT Nyhetsbyrån)
Sport

Sju och en halv miljon såg Sveriges VM-matcher

Av Hedda Hallsenius
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Sammanlagt såg sju och en halv miljon tittare Sveriges VM-matcher, rapporterar Dagens Media som hänvisar till siffror från MMS som mäter tittarsiffror i Sverige.

Då räknas inte heller de hundratusentals människor som såg matcherna på krogar, arenor och andra VM-evenemang.

Allra flest tittare hade matchen mot Nederländerna och Sveriges sista match mot Frankrike. Båda matcherna följdes i linjär-tv av 1,8 miljoner människor.

TV4 hade fler tittare än SVT – men hade också tidigare avsparkstider
www.dagensmedia.se
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