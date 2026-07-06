Sju och en halv miljon såg Sveriges VM-matcher

Sverigesupportrar tittar på matchen mot Japan på nattklubben Trädgården i Stockholm.

Sammanlagt såg sju och en halv miljon tittare Sveriges VM-matcher, rapporterar Dagens Media som hänvisar till siffror från MMS som mäter tittarsiffror i Sverige.

Då räknas inte heller de hundratusentals människor som såg matcherna på krogar, arenor och andra VM-evenemang.

Allra flest tittare hade matchen mot Nederländerna och Sveriges sista match mot Frankrike. Båda matcherna följdes i linjär-tv av 1,8 miljoner människor.