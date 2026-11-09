En manlig sjuksköterska i Jönköping döms till fängelse i fem år och åtta månader för grov våldtäkt mot en patient. Det meddelar Jönköpings tingsrätt.

Mannen, som är i 40-årsåldern, åtalades för att ha våldtagit en kvinnlig patient som vårdades i livets slutskede. Han valde kvinnan eftersom han ”inte ville utsätta någon som var medveten om vad som hände”, har han sagt i förhör. Kvinnan dog några få timmar senare på grund av sin sjukdomsbild.

”Den nu dömde mannen har utnyttjat sin roll som sjuksköterska och utsatt en patient som saknat möjlighet att freda sig”, skriver tingsrätten i sitt beslut.

En kollega kom på mannen, som försökte fly från platsen med bil. Efter en polisjakt kraschade han och greps av polisen. Därför döms han även för grov vårdslöshet i trafik.