Skådespelaren Agneta Ekmanner är död
Skådespelaren Agneta Ekmanner är död, skriver DN.
Ekmanner spelade i runt 40 svenska filmer, däribland Suzanne Ostens ”Bröderna Mozart” från 1986 och Ingmar Bergmans ”Larmar och gör sig till” från 1997.
Ekmanner jobbade även på Stockholms stadsteater och Dramaten. Hon blev 87 år gammal.
bakgrund
Agneta Ekmanner
Wikipedia (sv)
Agneta Stensdotter Ekmanner Cornell, född 4 december 1938 i Sankt Görans församling, Stockholm, är en svensk skådespelare som under en kort period också arbetade som fotomodell.
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