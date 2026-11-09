(Leif R Jansson / TT / TT Nyhetsbyrån)

Agneta Ekmanner fotograferad i samband med 75-årsdagen 2013.

Skådespelaren Agneta Ekmanner är död, skriver DN.

Ekmanner spelade i runt 40 svenska filmer, däribland Suzanne Ostens ”Bröderna Mozart” från 1986 och Ingmar Bergmans ”Larmar och gör sig till” från 1997.

Ekmanner jobbade även på Stockholms stadsteater och Dramaten. Hon blev 87 år gammal.