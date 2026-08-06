Skådespelaren om ”The Shards”: Läste boken fyra gånger

Gerber på galapremiären av ”The Shards” i Glendale i Kalifornien i natt.

När skådespelaren och modellen Kaia Gerber träffade författaren Bret Easton Ellis sa han att hon liknade romankaraktären Susan i ”Skärvorna”.

Nu spelar hon just den rollen, efter att boken blivit till tv-serien ”The Shards”.

– Han såg att jag liknade Susan på ett sätt som jag själv inte gjorde. Jag tror att jag läste boken minst fyra gånger innan jag visste att serien skulle göras, säger Gerber till TT.