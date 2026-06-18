Skarsgård om nya Robin Hood: ”Blodshämnd som gäller”

Bill Skarsgård spelar rollen som Lille John i ”The death of Robin Hood” som går upp på bio i slutet av juni, skriver TT. Filmen har spelats in i den irländska vildmarken och skildrar en våldsam och skuldtyngd Robin Hood i sina sista dagar.

Skarsgård beskriver både sin rollfigur och huvudpersonen som själviska banditer utan hjälteglans.

– Man förstår att de har stulit och mördat sig genom hela landet. Väldigt många är ute efter dem, det är blodshämnd som gäller, säger han till TT.