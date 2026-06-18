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Hugh Jackman och Bill Skarsgård i ”The Death of Robin Hood.” (Aidan Monaghan /AP/TT / AP)
Nöje & kultur

Skarsgård om nya Robin Hood: ”Blodshämnd som gäller”

Av Tor Gasslander
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Bill Skarsgård spelar rollen som Lille John i ”The death of Robin Hood” som går upp på bio i slutet av juni, skriver TT. Filmen har spelats in i den irländska vildmarken och skildrar en våldsam och skuldtyngd Robin Hood i sina sista dagar.

Skarsgård beskriver både sin rollfigur och huvudpersonen som själviska banditer utan hjälteglans.

– Man förstår att de har stulit och mördat sig genom hela landet. Väldigt många är ute efter dem, det är blodshämnd som gäller, säger han till TT.

Skarsgård har själv vuxit upp med Disneys – betydligt snällare – version av Robin Hood
TT
Den nya mörkare versionen stämmer möjligen bättre överens med verklighetens Robin Hood
BBC
Filmens sida på IMDB
IMDB
Recensionsaggregatorn Rotten Tomatoes ger filmen betyget 78%
www.rottentomatoes.com
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