Skola förlorar licens efter Paris Hiltons anklagelser

Paris Hilton under en protest utanför Provo Canyon School den 15 juni i år.

Internatskolan Provo Canyon School, där bland annat den tidigare realityprofilen och affärskvinnan Paris Hilton har gått, förlorar sin licens, rapporterar CNN.

Skolan, som ligger i den amerikanska delstaten Utah, fråntas licensen eftersom den ska ha ”misslyckats med att bistå sina klienter med lämplig vård och trygghetsåtgärder”. Beslutet kommer efter att skolan har anmälts flera gånger under det senaste året, skriver The Guardian.

Hilton gick ett år på skolan i slutet av 90-talet och har tidigare beskrivit att personalen slog henne, låste in henne utan kläder och tittade på när hon duschade.

– I dag har myndigheterna bekräftat det som överlevare har vetat hela tiden: Provo Canyon School svek barnen som har gått där, sade Hilton i ett uttalande efter beslutet.