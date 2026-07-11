Skott mot hage vid ”Farmen”-inspelning

Polisen utreder olaga hot efter att någon i natt sköt mot en hage intill inspelningen av TV4:s ”Farmen” i Linköping, rapporterar Aftonbladet.

Polisen larmades till platsen efter att ”individer på fyrhjuling” betett sig stökigt utanför fastigheten. Enligt tidningen ska personerna ha blivit konfronterade av de boende, och därefter skjutit mot en intilliggande hage. Joel Bendrik, exekutiv producent på TV4, bekräftar händelsen och säger att polisen snabbt var på plats.

– Det viktigaste är att alla våra deltagare och medarbetare är oskadda och nu vill vi se till att alla får en så bra upplevelse av fortsatta inspelningen av Farmen som möjligt.

Enligt Corren utreds händelsen även som grovt vapenbrott.