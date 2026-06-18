Skottlossning på flygplats i Niger – pågick i flera timmar

Explosioner och skottlossning ska ha hörts på flygplatsen Diori Hamani i huvudstaden Niamey i Niger, rapporterar flera medier.

Enligt AP ska beväpnade män ha tagit sig genom flygplatsens säkerhetssystem. Vittnen och säkerhetspersonal säger att skottlossningen pågick i flera timmar, skriver AFP. Attacken ska sedan ha avbrytits av militär.

I nuläget har ingen grupp tagit på sig attacken. Inte heller myndigheter har velat uttala sig om händelsen, enligt BBC.

Tidigare i år ska flygplatsen ha attackerats av jihadister, där fyra militärer skadades och 20 angripare dödades, enligt Nigers försvarsdepartement.