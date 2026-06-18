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Diori Hamani i Niger. (Sam Mednick /AP/TT / AP)
Politiska läget i Niger

Skottlossning på flygplats i Niger – pågick i flera timmar

Av Hannah Gustafsson
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Explosioner och skottlossning ska ha hörts på flygplatsen Diori Hamani i huvudstaden Niamey i Niger, rapporterar flera medier.

Enligt AP ska beväpnade män ha tagit sig genom flygplatsens säkerhetssystem. Vittnen och säkerhetspersonal säger att skottlossningen pågick i flera timmar, skriver AFP. Attacken ska sedan ha avbrytits av militär.

I nuläget har ingen grupp tagit på sig attacken. Inte heller myndigheter har velat uttala sig om händelsen, enligt BBC.

Tidigare i år ska flygplatsen ha attackerats av jihadister, där fyra militärer skadades och 20 angripare dödades, enligt Nigers försvarsdepartement.

En journalist från Associated Press säger att soldater visiterade människor efter skottlossningen
AP  · Ofta betalvägg
Niger styrs av militärjunta som tog över för tre år sedan
AFP  · Ofta betalvägg
Niger river byggnader i närheten av flygplatsen eftersom det ”är terrorrrrisk”
BBC

Niamey, Niger

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