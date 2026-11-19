Sky Showtime lägger ner – vd:n lämnar direkt
Den internationella strömningstjänsten Sky Showtime lägger ner, rapporterar flera medier. Tjänsten lanserades i Sverige 2022 och är ett samarbete mellan Comcast och Paramount.
Tjänsten kommer fortsätta verka fram till slutet av 2027, men vd:n Monty Sarhan lämnar direkt.
I ett brev till de anställda skriver bolaget att konkurrensen på marknaden har gjort det ”tuffare för regionala spelare att nå den storlek som behövs för att lyckas långsiktigt”.
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