Den internationella strömningstjänsten Sky Showtime lägger ner, rapporterar flera medier. Tjänsten lanserades i Sverige 2022 och är ett samarbete mellan Comcast och Paramount.

Tjänsten kommer fortsätta verka fram till slutet av 2027, men vd:n Monty Sarhan lämnar direkt.

I ett brev till de anställda skriver bolaget att konkurrensen på marknaden har gjort det ”tuffare för regionala spelare att nå den storlek som behövs för att lyckas långsiktigt”.