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Polisarbetet i samband med dådet på Risbergskaskolan i Örebro förra året. (Fredrik Sandberg/TT)
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Skyddsbrister när polis gick in på Risbergska

Av Helena Sällström
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Flera poliser saknade hjälmar när Risbergska gymnasiet stormades vid masskjutningen förra året. Orsaken var att hjälmarna som fanns hade fel storlek. Även handskar, benskydd och skyddsglasögon saknades.

Nu hotar miljonböter från Arbetsmiljöverket, rapporterar Polistidningen och Arbetet.

Senast våren 2027 måste Polismyndigheten ha säkerställt att alla som behöver personlig skyddsutrustning har tillgång till den.

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